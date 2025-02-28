Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda takımlar açıklandı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "Pro- Series" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 6 da kıta takımı mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere Türkiye'den 3 takım TUR 2025'te yer alacak. TUR'da geçen yıl yeşil ve turkuaz mayonun yanı sıra 5 etap kazanarak yarışa damgasını vuran Picnic PostNL, son şampiyon unvanını korumak için Türkiye'ye gelecek.

3 FARKLI KATEGORİ VAR

Dünya Turu takımları: Alpecin- Deceuninck (Belçika), Picnic PostNL (Hollanda), XDS Astana (Kazakistan). Profesyonel takımlar: Lotto (Belçika), Uno-X Mobility (Norveç), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), VF Group Bardiani- CSF-Faizane (İtalya), Burgos- Burpellet-BH (İspanya), Polti VisitMalta (İtalya), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Solution Tech Vini Fantini (İtalya), Flanders-Baloise (Belçika), Wagner Bazin WB (Belçika), Novo Nordisk (ABD). Kıta takımları: Terengganu (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), China Glory-Mentech (Çin), İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye).