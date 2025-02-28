Derbi faturası belli oldu

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı açıklamayla kurula sevk edilenlerin cezasını açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz pazartesi oynanan ve 0-0 beraberlik ile sonuçlanan derbi sonrası verilen demeçlerin faturası belli oldu. Kurul, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç ceza verdi. Mourinho, Türk hakemlerini küçük düşürücü ifadeleri nedeniyle 2 ve hakaret içeren ifadelerden de 2 olmak üzere 4 maç ceza ile 1 milyon 617 bin lira ceza verildi.

Buruk ise futbol ve kurumlarının itibarını zedelemeye dönük açıklamaları sebebiyle 1 maç ceza ve 1.5 milyon lira para cezasına çaptırıldı. Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak. Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak. Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası verildi. Fenerbahçe'ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.