Aslan atakta

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan, kupada da Fair Play ile turlayan Galatasaray gelecek sezon kadro yapılanması için şimdiden kolları sıvadı. Ara transfer dönemini yoğun geçiren sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu öncesi sıkıntı yaşamamak adına birçok ismi takip ediyor. Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği yazıldı. Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Maxim De Cuyper ve Mahamadou Doumbia'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izliyor.

DEVLER TAKİP EDİYOR

Özellikle Antwerp'te oynayan Doumbia'yı İngiltere'den Arsenal ve Everton, Fransa'dan Marsilya ve Alman ekibi Dortmund radarda tutuyor. De Cuyper'i de Premier Lig'den birçok takım seyrediyor. Ismail Jakobs'un sakatlık durumu nedeniyle Galatasaray'ın özellikle Club Brugge'ün 24 yaşındaki sol beki Maxim De Cuyper'i takibe başladığı kaydedildi. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın hedefindeki diğer isim Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia'nın ise kulübüyle 2027'e kadar kontratı var. İki oyuncu da genç olması nedeniyle Aslan'ın listesinde ilk sırada yer alıyor.

OSİMHEN SEFERBERLİĞİ

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisinin büyük bölümünü sponsorlar üzerinden karşılamak için ciddi bir çalışma yürütüyor. Osimhen ile özellikle İngiltere'den Manchester United ciddi şekilde ilgileniyor. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna da Victor Osimhen'in satışı konusunda en kısa sürede çözüm bulmak için çalıştıklarını belirtti.