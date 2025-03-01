Bodrum’un rakibi A.Demir

Süper Lig'de teknik direktör Jose Morais yönetiminde kurtuluş meşalesini yakan Bodrum FK bugün Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak 90 dakikayı Çağdaş Altay yönetecek. Portekizli teknik adam Morais ile çıktığı 3 maçta gol yemeden 2 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ligde tarihinde ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak. Bodrum ligde 23 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıyor.

HAQİ VE GÖKHAN YOK

Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından toplam 12 puanı silinince eksi 3 puana düşüp lige erkenden havlu atan Adana Demirspor ise son sırada bulunuyor. Muğla temsilcisinde sakatlıkları bulunan Haqi Osman ve kaleci Gökhan Akkan bugün forma giyemeyecek. Ayrıca takımda Ajeti, Celustka, Seferi, Gökdeniz, Celal ve Cenk ise 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.