Cumartesi şöleni

İkinci ve Üçüncü Lig'de mücadele eden 4 Ege takımı bugün zorlu karşılaşmalara çıkacak. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altınordu, evinde Beykoz Anadolu Spor ile karşılaşacak. Son üç maçını kazanan İzmir ekibi, saat 14.00'te Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayacak müsabakadanda galip ayrılarak serisini sürdürmek istiyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta takımı mevcut futbolculardan Anıl Taşdemir'e emanet eden Nazillispor, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. TCDD Ankara Demirspor Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Nesine 3. Lig 1'inci Grup'ta 7 maçtır bileği bükülmeyen, Karşıyaka, önemli rakiplerinden Düzcespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 3. Lig 2'nci Grup'ta 4 maçtır kazanamayan Tire 2021 FK, saat 14.00'teki maçta evinde Etimesgut Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.