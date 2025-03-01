Futbola kadın eli değdi

İzmir'in Urla ilçesinde futbolu çok seven Rana Özdemir ve değişik mesleklerden 15 kadın arkadaşı, futbol kulübü kurdu. Özdemir, kulüp yöneteciliği yapan eşi sayesinde futbola ilgi duymaya başladı. Özdemir, kulüplerde kadın yöneticilerin az olduğunu fark etti ve ilgili kadın arkadaşlarıyla bu durumu değiştirmek amacıyla geçen yıl aralık ayında kulüp kurdu.

TRİBÜNLER DAHA SEVİYELİ OLUYOR

Kulübe kızının adını veren Özdemir, gönüllü futbolcuları da takımda buluşturdu. Hanzadespor, kadın yöneticileri ve erkek sporcularıyla İzmir 2. Amatör Lig 12 Grup'ta mücadele edecek. Yarın ilk lig maçına çıkacak Hanzadespor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetimde ev hanımı, kuaför, terzi kadınların olduğunu aktaran Özdemir, "Hafta sonu tüm ekip tribündeyiz. Antrenmanlara da gelmeye çalışıyorum. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek. 40 kişilik oyuncu grubumuz var. 11 yaş altı takımımız da başladı. A takımdaki oyuncuları tanıyordum, bu işe başlayınca 'abla ben de geliyorum' dediler. Futbolcularımız, yönetimimiz, bir anda oluştu. Bu bir ekip işi. Herkes severek, gönüllü yanımda. Hep gönüllü, arayıp geldiler" diye konuştu. Kadınların futbolun içinde olmasının olumlu yanlarını gördüklerini dile getiren Özdemir, "Kadınlar ve çocuklar olunca tribünler daha seviyeli oluyor" diye konuştu.

OĞLU OYNADIĞI İÇİN TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Yöneticilerden Birben Yontar da kafe işlettiğini, oğlu oynadığı için 5-6 yıldır futbol takip ettiğini söyledi. Kadınların yeşil sahalarda yönetici olarak yer almasının garipsendiğini anlatan Yontar, birçok kişinin futbolu "erkek işi" gördüğünü ifade etti. Yontar, kadın futbolcular gibi kadın yöneticilerin de olması gerektiğini vurgulayarak "Yönetimin kadınlarından olmasını özellikle tercih ettik. Kadınların nezaketinin de sahalarda olmasını istiyoruz." dedi. Yöneticilerden muhasebeci Elvan Kalındamar ise eşinin antrenörlük yaptığını, bu nedenle futbola aşina olduğunu kaydetti.