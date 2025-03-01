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Galatasaray’a tazminat davası

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Galatasaray’a tazminat davası

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray'a tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ

Öte yandan TFF Tahkim Kurulu, Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Yapılan açıklamada, Mourinho'nun hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen ceza 2'den bire, rakip takım mensuplarına yönelik açıklamaları nedeniyle verilen ceza da 2'den bire düşürüldüğü ifade edildi.

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