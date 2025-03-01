Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray'a tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

CEZASI 2 MAÇA İNDİRİLDİ

Öte yandan TFF Tahkim Kurulu, Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Yapılan açıklamada, Mourinho'nun hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen ceza 2'den bire, rakip takım mensuplarına yönelik açıklamaları nedeniyle verilen ceza da 2'den bire düşürüldüğü ifade edildi.