Göztepe’de arda şoku

Trendyol Süper Lig'de son olarak kupada Kasımpaşa'yı yenerek moral depolayan Göztepe'de kadro dışı şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci Arda Özçimen'in geçtiğimiz gün Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile sert bir şekilde kavga ettiği ve deneyimli çalıştırıcının Özçimen'i kadro dışı bıraktığı öğrenildi. Arda, geçen hafta ligdeki Kayserispor ve geçen gün oynanan Kasımpaşa maçlarında kadroya dahil edilmemişti. Kasımpaşa'ya karşı önceki gün kalede Polonyalı kaleci Lis görev aldı. Göz-Göz'le hem Süper Lig'den düşme üzüntüsü hem de şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki Arda altyapısından çıktığı kulüpte 2020 yılından beri A takım kadrosunda yer alıyordu.

BU SEZONKİ İKİNCİ ŞOK

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte ikinci kadro dışı şoku yaşanıyor. Yine İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında önemli bir pay sahibi olan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan da teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Arda ile Yalçın'ın çok yakın arkadaş olduğu ve Arda'nın Yalçın gittikten sonra bir süredir takımda huzursuz olduğu ifade edilmişti. Göztepe'nin A takımıyla toplam 38 kez sahaya çıkan Arda'nın bu sezon as kaleci olması bekleniyordu ancak taraftarın yoğun ısrarı sonucu Mateusz Lis transfer edilince Arda yedeğe çekilmişti.

KUPADA MÜTHİŞ SERÜVEN

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı, zorlu fikstür öncesi moral depoladı. B Grubu üçüncü maçında sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen sarı-kırmızılılar 9 puan ve averajla aynı puanı toplayan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İzmir ekibi son olarak 2018-2019 sezonunda kupada son 8'e kalmıştı. Grup ikincisi olduğu için seri başı olma hakkı kazanamayan Göztepe'nin rakipleri de netleşti. 6 Mart Perşembe günü çekilecek kurada Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş ya da Konyaspor'la eşleşecek. Statü gereği Göztepe rakibiyle deplasmanda karşılaşacak ve müsabaka tek eleme usulüne göre oynanacak. Göz-Göz kupada gruplarda gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.