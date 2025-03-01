Horoz’a ceza yolda

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta varoluş mücadelesi veren Denizlispor'a bir ceza daha yolda. Denizlispor Başkan Erhan Ergil, FIFA'dan yeni bir dosya geldiğini ve ödeme yapılmadığı takdirde 6 puanın daha silineceğini açıkladı. Sezonun ilk yarısı Tiago Lopes'e olan borçlar nedeniyle 6 puanı silinen Denizlispor, 6 puan daha silinme tehlikesi ile karşı karşıya. Maddi sıkıntılar nedeniyle 3 sezondur transfer yapamayan Denizlispor, takımdan ayrılan futbolcuların dosyaları ile başı dertte. FIFA'da 11 dosyası bulunan Denizlispor'a yeni gelen dosya, yönetimde şok etkisi yarattı.

"DÜŞÜRÜLMEYE GİDİYOR"

Başkan Erhan Ergil, Pazartesi günü ellerine ulaşan dosya nedeniyle, ödeme yapamadıkları takdirde 6 paun daha silinebileceğini söyledi. Sır gibi sakladıkları yeni gelen dosyayı bazı futbolcuların öğrendiğini belirten Ergil, "Personele ve futbolculara maaş ödemekte zorlanırken, FIFA'dan gelen dosya ile şok olduk. Düşmeden çok, düşürülmeye gidiyor bu iş. Şerefimizle düşeriz. Temizlik yapar, baştan başlarız. Pes etmek yok. Mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ERGİL: DENİZLİSPOR BATMIŞ DURUMDA

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kulüp tesislerinde yasa dışı kişilerin barındığını iddia ederek emniyet birimlerine haber verdiğini açıkladı. Kulübün sadece ekonomik değil, hukuki ve güvenlik sorunlarıyla da karşı karşıya olduğunu belirten Ergil, Ben bu tesislerde, personel ya da futbolcu olmayan ve iddiaya göre aranması bulunan bir kişinin kaldığını öğrendim. Bunu duyunca hemen emniyet birimlerine haber verdim. Ancak, benim ihbarım öğrenildi ve bu kişi kaçırıldı. Denizlispor boğazına kadar batmış durumda. Burada sadece finansal bir kriz yok, hukuki ve güvenlik açısından da ciddi sorunlar var. Ancak biz burayı temizleyeceğiz. Denizli halkına söz veriyorum, direnebildiğim kadar direneceğim" dedi.