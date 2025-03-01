Karşıyaka yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunun önemli bölümü dağıldıktan sonra sıkıntılı günler geçiren Karşıyaka, lige verilen aranın ardından evinde Beşiktaş'ı konuk etti. İlk periyotta yeşil-kırmızılılar Thomas ve Gallinat'ın 6'şar sayısıyla ivmelendi. Hollins'in periyot bitimine 2.42 dakika kala üçlüğüyle en büyük farkı yakaladı: 25-13. İzmir ekibi çeyreği de 27-19 önde tamamladı.

FARK ÇABUK KAPANDI

İkinci periyotta Beşiktaş, Sleva ve Mathews'in sayılarıyla farkı indirdi ve ilk yarı 45-43 KSK lehine tamamlandı. 3. çeyrekte rüzgar tersine döndü ve siyah-beyazlılar periyodun tamamlanmasına 6.59 dakika kala öne geçti: 52-50. Kaf-Kaf rakibinin temposuna karşılık veremedi ve son 10 dakikalık dilime 69-63 geride girdi. Son periyotun bitimine 7 dakika kala misafir takımdan Needham'ın attığı üçlükle BJK farkı ilk kez 11 sayıya çıkardı. Kalan dakikalarda KSK skoru lehine çeviremedi ve mücadeleyi 79-93 kaybetti.