Manisa Basket zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türkiye Kupası ve milli ara öncesi çıktığı son müsabakada Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 89-80 yenerek düşme hattından sıyrılan Manisa Basket zorlu periyota başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, bugün Mersin Spor'u taraftarları önünde seri yakalama hedefiyle konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Manisa temsilcisinin 18 maçta 5 galibiyeti, Manisa Basket'in eski oyuncusu Pako Cruz'u da kadrosunda bulunduran Mersin Spor'un ise 11 galibiyeti bulunduruyor.

İKİ İSİM AYRILDI

Manisa temsilcisi bu maçla birlikte zorlu bir periyoda girecek. Bugün Mersinspor'u ağırlayacak olan Manisa Basket bu mücadelenin ardından Avrupa'da Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 5 Mart Çarşamba günü Litvanya'da Vilnius'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar, ardından ligde Anadolu Efes'in konuğu olacak. Manisa Basket hafta içinde bu sezon yuvadan ikinci kez uçan Saben Lee'yi 550 bin Euro bonservisle Olimpiakos'a satıp, Pickett'la da yollarını ayırmıştı.