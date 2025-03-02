Altınordu takıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen ve son üç maçından galibiyetle ayrılmasını bilen Altınordu sahasında konuk ettiği Beykoz A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertliler 14. dakikada Sami Satılmış'ın pasında ağları bulan Yakal Taylan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İzmir temsilcisinin üstünlüğü 24 dakika sürdü. 38. dakikada konuk ekipte Ozan Papaker skora dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda kırmızı-lacivertliler yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Zorlu randevu 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Altınordu puanını 47'ye yükselterek 3. sıraya kuruldu. Yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükselten kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, gelecek hafta deplasmanda Ege derbisinde Fethiyespor'un konuğu olacak.