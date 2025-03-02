Göztepe terleyecek

Süper Lig'de Avrupa'ya katılma mücadelesi veren Göztepe'yi yaz döneminde iç transferde yoğun bir mesai bekliyor. Sarıkırmızılılarda 5'i kiralık olmak üzere, 15 futbolcunun sözleşme süresi 30 Haziran 2025 itibariyle tamamlanacak. Göz- Göz, Koray Günter'i İtalyan ekibi Hellas Verona, Isaac Solet'i Bulgar kulübü Slavia Sofya, Victor Hugo'yu Brezilya takımı Flamengo, Juan ve Matsuki'yi, İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Southampton'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Ayrıca Lasse Nielsen, İsmail Köybaşı, Nazım Sangare, Ahmet Ildız, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Emircan Seçgin, Ogün Bayrak, Djalma Silva ve Heliton haziran sonunda serbest kalma hakkına sahip olacak.

RAPORLAR BEKLENİYOR

Kurmaylar, verecekleri rapora göre kiralık oyuncularla yollarına devam edecek. Memnun olmadığı isimlerle vedalaşacak. Ayrıca yine sezon sonuna kadar gösterecekleri performansa göre sözleşmesi tamamlanan 10 oyuncunun mukavelelerinin uzayıp, uzamayacağı ile ilgili karar verilecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un sezon sonuna kadar vazgeçilmez gördüğü oyuncularla sözleşme uzatma yoluna gitmeyi planladığı öğrenildi. Yakın zamanda ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Romulo Cardoso'nun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmış ve oyuncu ile sezon bitimi beklenmeden geçtiğimiz günlerde 2028 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı.

SAKATLARDAN İYİ HABER GELDİ

Göztepe'ye sakat yıldızlarından iyi haber geldi. Bir aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Brezilyalı Romulo ve stoper Taha antrenmanlara başladı. İki oyuncunun da yarın İzmir'de oynanacak olan kritik Samsun maçında forma giyip giymeyeceği maç sabahı belli olacak.