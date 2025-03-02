Kartal tam gaz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde Bellona Kayserispor'u konuk etti. 29. dakikada Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş yandan az farkla auta gitti. 35'te Karimi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta top yandan dışarı çıktı. 36. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mane'nin yerden şutunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla çıkardı. 45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kontratağında sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, pasını solundaki Immobile'ye çıkardı. İtalyan oyuncunun bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario'nun uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

GENÇ SEMİH SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 53'te sol kanattan ceza sahasına giren Nazon'un Chamberlain'den sıyrılıp çektiği şutu kaleci Mert ayaklarıyla çıkararak gole izin vermedi. 67'de kullanılan köşe vuruşunda Arroyo'dan seken topa Uduokhai'nin vuruşu kaleci Bilal'de kaldı. 83'te Carole'nin ortasında topla buluşan Cardoso'nun içeriye çevirdiği top savunmaya çarparak kornere gitti. 90+6'da sol kanattan ceza sahasına giren Muçi, topu saklarken Kartal Kayra'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de Semi penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-0 sona erdi.

SOLSKJAER'DEN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 4 değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, kaleci Ersin Destanoğlu, orta saha Amir Hadziahmetovic ile hücumcular Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade- Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye ilk 11'de görev verdi.