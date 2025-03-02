KSK’den acı fren

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde en önemli rakiplerinden Düzcespor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 12'nci dakikada Koray ve 29'uncu dakikada Eray'ın golleriyle kazandı. Hafta içinde futbolcuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan, ikinci yarıda 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı seriden sonra en yakın rakiplerinden Düzce'ye yenilen Kaf-Kaf 41 puanda kalıp şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Düzcespor ise puanını 40'a çıkartarak yeşil-kırmızılıların ensesine yapıştı. 11'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Enescan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunu kaleci Hakan Canbazoğlu kornere çeldi. Sağdan kullandığı kornere Koray'ın kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 22'nci dakikada Karşıyakalı Hakan Barış'ın ceza sahası çizgisinden gelişine yerden şutu yandan az farkla auta çıktı.

ERAY FARKI 2'YE ÇIKARDI

29'uncu dakika fark 2'ye çıktı. Karşıyaka'nın rakip alanda top kaybına hareketlenen Eray, yine defansın hatasında kaptığı topu kaleye şutladı, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 67'nci dakikada Karşıyakalı Bedran'ın ceza alanı sağ çaprazında kaleciyi geçen şutunu Düzcespor defansı çizgiden çıkardı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

YILDIRIM'DAN TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, son oynanan Bornova 1877 maçı ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı kritik Düzcespor maçında, sakatlığı bulunan Abdülkadir Öksüz'ün yerine Hakan Barış'a görev verdi. Abdülkadir'in yokluğunda Kadir savunmaya geçerken, orta sahaya Hakan dahil oldu.

TARAFTARDAN ALKIŞLI PROTESTO

Karşıyaka taraftarı, Düzce maçı öncesinde Karşıyaka Çarşı'da toplanıp vapurla Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na geldi. Çeşitli pankart ve bayraklarla stadı dolduran taraftarlar, takımına tam destek verdi. 4 bine yakın futbolsever, yeşilkırmızı giyinerek tribündeki yerini aldı. Ancak alınan mağlubiyetin ardından taraftarlar maç sonrası takımı alkışlarla protesto etti.