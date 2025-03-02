Lider G.Saray Paşa önünde

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Rakibi Kasımpaşa ise zorlu maç öncesi 9. sırada konumlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde F.Bahçe maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

YUNUS CEZALI

Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs da kadroda yerini alamayacak. Osimhen ve Ahmed Kutucu, ise maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.