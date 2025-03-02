Manisa Basket uzatmada güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, taraftarı önünde konuk ettiği ve uzatmaya giden maçta Mersin Spor'u 105-100'lük skorla yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Manisa temsilcisi ilk periyodu 26-23'lük skorla önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde konuk ekip vites artırırken, kırmızı-beyazlılar soyunma odasına 45-47'lik sonuçla geride gitti. Üçüncü periyotta başa baş bir mücadele olurken, son çeyreğe konuk ekibin 68-71'lik üstünlüğüyle geçildi. Dördüncü çeyrekte karşılaşmanın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Kritik karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmadı ve 91-91'lik skorla uzatma bölümüne geçildi.

İKİ MAÇLIK SERİ YAKALADI

Manisa Basket zorlu karşılaşmanın uzatma bölümünde yaptığı savunma ve attığı kritik basketleriyle rakibi karşısında üstünlük kurarken, Akdeniz ekibi Mersin Spor'u evine eli boş gönderdi. Bu sonuçla Ege temsilcisi üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve ateş hattından bir nebze de olsa uzaklaşmanın sevincini yaşadı.