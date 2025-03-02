  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Rakip Antalya

Rakip Antalya

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Rakip Antalya

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertliler kazanıp şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. PFDK'dan aldığı 4 maçlık cezası 2'ye inen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Filip Kostic, Mert Hakan ve Çağlar Söyüncü kart görmeleri durumunda Samsun maçında takımlarını yalnız bırakacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA