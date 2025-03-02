Rakip Antalya

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertliler kazanıp şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. PFDK'dan aldığı 4 maçlık cezası 2'ye inen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Filip Kostic, Mert Hakan ve Çağlar Söyüncü kart görmeleri durumunda Samsun maçında takımlarını yalnız bırakacak.