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Seri devam ediyor

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Seri devam ediyor

Bodrum FK, sayısız pozisyona girdiği maçta Adana Demirspor ile berabere kalırken yenilmezlik serisini de sürdürdü. Ligde halen ateş hattında yer alan Muğla ekibi, üst üste aldığı Eyüp ve Konya yenilgilerinin ardından çıktığı 4. maçını da kaybetmedi. Yeşil-beyazlılar bu süreçte Göztepe ile berabere kalırken Başakşehir ve Hatay galibiyetleriyle de büyük çıkış yakalamıştı. Bodrum, Adana deplasmanında da galibiyeti kaçıran taraf olurken, son 4 maçta 8 puan kazanarak ligde kalma umudunu sürdürdü. Volkan Demirel'in istifası sonrası son 4 maçta takımın başına geçen Portekizli teknik adam Jose Morais de yenilmezliğini sürdürdü. Yeşilbeyazlılar, kupada son Sivas randevusu da dahil olmak üzere Morais yönetiminde son 5 maçta kalesini tamamen gole kapattı. Rakip fileleri üç kez sarstı.

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