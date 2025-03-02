Trabzon’un gözü Piatek’te

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına çok erken başladı. Bordo-mavililer, sezon başında kiraladığı Simon Banza için kulübü Braga ile masaya otururken, alternatif olarak RAMS Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek'i de gündemine aldı. Bu sezon Süper Lig'de 18 golle gol krallığı yarışında lider durumda olan 29 yaşındaki Polonyalı forvet ve İstanbul ekibi ile ön görüşme yapıldı. Piatek'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak belirlenirken, Başakşehir ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

KİRALIK FORMÜLÜ OLMAYACAK

Ligde son iki sezondur önce Paul Onuachu, ardından Simon Banza'yı kiralayarak forvet hattına geçici çözüm bulan Trabzon, bu kez Piatek'i bonservisiyle kadroya katmak istiyor. İlk önceliği Simon Banza olan bordo-mavililer, Braga'nın taleplerini fazla bulunca Piatek'e yöneldi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KADRO İSTİKRARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımında istikrarı sağlamak için önemli bir adım atıyor. Sezon boyunca ideal kadroyu oluşturmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, son iki maçta kazanan 11'i koruyarak bu süreci tersine çevirmek istiyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ve Türkiye Kupası'nda da Ç.Rize'yi aynı kadroyla mağlup etti. Güneş, yarın oynanacak Konyaspor maçında da sahaya aynı 11'i sürmeyi planlıyor. Güneş, Rize galibiyetinin ardından "Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz" demişti.