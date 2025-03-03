Merkezefendi Galatasaray’ı yıktı

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon son sıradan çıkamayan Merkezefendi Belediyesi, Galatasaray'ı evinde 98-96 yenmeyi başardı. İlk periyodu konuk ekip 30-24 önde geçti. İkinci çeyrekte toparlanan Denizli ekibi, öne geçmesine rağmen soyunma odasına 53-52 önde girdi. Merkezefendi üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak son bölüme 77-72'lik skorla girdi. Nefesleri kesen dördüncü çeyrekte son dakikalara 6 sayı farkla önde giren Merkezefendi, geriye düşmesine rağmen son hücumlarda hata yapmadı ve sahadan 98-96 galip ayrıldı.