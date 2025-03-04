Bornova 1877 hasreti bitiremedi

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 22'nci hafta mücadelesinde evinde Tokat Belediye Plevnespor'la 1-1 berabere kalan Bornova 1877, galibiyet hasretini sonlandıramadı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan kritik maçta 28'de Fatih Üge'nin golüyle geriye düşen ev sahibi, bu gole 40'ıncı dakikada Arda Furkan Abbak ile yanıt verdi. İkinci devrede gol sesi çıkmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Bornova'nın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 5'e düştü. İzmir temsilcisi, bu hafta son sıradaki Ergene Velimeşe'ye konuk olacak.