Sonu final olsun

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Ligi A Grubu'nda normal sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Papara Göztepe ve ikinci sırada bitiren İnfo Yatırım Karşıyaka, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 3 gün sürecek Play-Off Yarı Final müsabakalarında bugün ilk maçlarına çıkacak. Birinci Grup'ta yer alan Göztepe, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşılaşacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Sarı-kırmızılılar, normal sezonda 22 maçın 21'ni kazanmayı başarmıştı.

HEDEF İLK İKİYE GİRMEK

İkinci Grup'taki Karşıyaka ise aynı salonda saat 18.30'da İBB Spor'la kozlarını paylaşacak. Müsabaka TVF Voleybol TV'den yayınlanacak. Yarı finalde yarın Bolu Bld-Göztepe, Merinos Voleybol-Karşıyaka, perşembe günü ise Göztepe-İlbank, PTT-Karşıyaka maçları oynanacak. Sultanlar Ligi'ne yükselme mücadelesi veren iki İzmir ekibi, gruplarında ilk 2'ye girerek Final Etabı'na yükselmeyi hedefliyor.