Zafer haftası

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege temsilcileri haftaya damga vurdu. Bu sezon aylardır düşme hattında son sıradan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, güçlü rakibi Galatasaray'ı heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Moody'nin bitime 17 saniye kala kaydettiği üçlüğüyle 98-96 yenerek nefes aldı. Evindeki son iki maçı kazanan Merkezefendi galibiyet sayısını 4'e çıkarıp bitime 11 hafta kala yarıştan kopmadı. Son sırada yer alan Denizli ekibi, aldığı bu galibiyetle kalan haftalar öncesinde ligde kalma umutlarını artırdı.

İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ise 3 maçlık galibiyet hasretine deplasmanda güçlü rakiplerinden Euroleague'in köklü ekibi Anadolu Efes'i 103-101 yenerek son verdi. Bu sezon daha önce lider Fenerbahçe'yi de İstanbul'da 75-66 mağlup eden Petkimspor, ligin ilk iki sırasındaki şampiyonluk adaylarını deplasmanda yenmeyi başaran tek takım oldu.

Özgüven kazandık

Merkezefendi Başantrenörü Zafer Aktaş, Galatasaray galibiyetinden sonra, "Bizim için bu galibiyetin sezonu değiştiren bir zafer olmasını temenni ediyorum. Oyunu izleyen basketbolseverler de görmüştür, saman alevi gibi bir durumdayız. Böyle bir tutukluk var. İki basketle özgüven kaybına uğruyoruz, geri koşamıyoruz. Ama Galatasaray gibi bir rakibe karşı alınan bu galibiyetle özgüvenimizi yeniden kazanacağımıza inanıyorum. Sonuçta sadece bir maç kazandık, önümüzde 11 final niteliğinde maçımız var. Umarım hep birlikte başarırız" dedi.