Denizlispor’dan kongre kararı

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Denizlispor Kulübü Derneği olarak 20/04/2025 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27/04/2025 tarihinde ikincisi olmak üzere 'seçimli olağanüstü kongre' kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce alınan olağanüstü kongre kararını iptal eden Ergil'in bu açıklaması şok etkisi yarattı. Ergil, tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkarmak, başkanlık düşünenin önünü açmak, ön yargıların kırılıp, bir an evvel takıma müdahale edilmesi amacıyla seçimli olağanüstü kongre kararı aldıklarını duyurdu.

'HODRİ MEYDAN' DEDİ

Başkan Ergil, "Bir yere kaçmıyoruz başkaları gibi. Son maçımızda ligde kalıp, yeni başkanımızı seçmek üzere kongreye gidiyoruz. Hodri meydan. Sahip çıkacak olan gelsin birlikte çalışmalara başlasın. Bana "koltuğu işgal etti kalkmıyor" algısı yapanlara da cevabımızdır. Denizlispor yaşayacak! Denizlispor tarih olmayacak! Bu çoban ateşi sönmeyecek!" ifadelerine yer verdi.

GÖKHAN SÜZEN KÜLLERİNDEN DOĞDU

Denizlispor, 37 yaşındaki kaptanı Gökhan Süzen'le çıkışa geçti. K.Maraş İstiklal maçında 1 asist yapıp penaltıyı gole çeviren Gökhan, alınan 1 puanda başrol oynadı. Bu sezon 450 dakika süre alan tecrübeli futbolcu 2 gol atarken, takımının ligde kalma umutlarını da diri tutmasında pay sahibi oldu. Denizlispor'un yalnız bırakıldığını söyleyen Gökhan, "Ne olursa olsun hiç kimse destek vermese bile bu takım o tepkiyi sezon sonuna kadar gösterecek. Bu çocuklarla birlikte tarih yazacağız" dedi.