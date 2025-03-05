Göz-Göz iyi başladı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Papara Göztepe, Play-Off Yarı Final 1. Grubu'ndaki ilk maçında dün Bozüyük Belediyesi Eğitimspor ile karşılaştı. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar ilk set geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanarak Play-Off'a galibiyetle başladı. Normal sezondaki 22 maçın 21'ini kazanan ve tek yenilgisini Bozüyük karşısında alan Göz-Göz, dünkü müsabakanın ilk setini 25-23 kaybetti. Pes etmeyen Göz-Göz ikinci ve üçüncü seti 25-22, son seti de 25-15 alarak zafere ulaştı.

BUGÜNKÜ RAKİP BOLU

İzmir temsilcisi, bugün saat 14.00'te Bolu Belediyesi ve yarın saat 14.00'te İlbank ile karşı karşıya gelecek. Sultanlar Ligi'ne yükselme mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, grubunda ilk 2 sıraya girerek Final Etabı'na yükselmeyi hedefliyor. Organizasyonun yarı final etabında 8 takım 4'erli iki gruba ayrıldı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda (iki grubun 1 ve 2'ncileri) 4 takım final etabına yükselmeye hak kazanacak.