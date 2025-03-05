Karşıyaka’da futbolcular zam istiyor

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta krizlerle boğuşan Karşıyaka'da bazı futbolcuların maç başı galibiyet primlerinde zam istediği öğrenilidi. Geçen hafta içi Bornova 1877 maçının galibiyet primlerini alamadıkları için 2 gün antrenmana çıkmayan yeşil-kırmızılılarda deneyimli oyuncuların, 20 bin TL olan galibiyet priminin artırılması talebinde bulunduğu ifade edildi. Bu isteğin yönetime iletildiği ancak sonuç alınamadığı kaydedildi. Kaf-Kaf'ın geçtiğimiz haftaki rakibi Düzcespor'un 50'şer bin TL galibiyet primi aldığı, İzmir ekibindeki bazı futbolcuların da galibiyet primlerini bu banda ya da bu rakama yakın bir seviyeye çekilmesini istedikleri kaydedildi.

ABDÜLKADİR YETİŞEBİLİR

Geçen hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Abdülkadir Öksüz'ün hafta sonuna yetişme ihtimali bulunuyor. İlk yarıdaki ağır sakatlığını atlattıktan sonra, Bornova 1877 karşılaşmasında yine sorun yaşayan başarılı savunmacının sakatlığının ciddi olmadığı ve pazar günü deplasmanda oynanacak Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasına yetişeceği öğrenildi. Stoper İsmail ve sol kanat Enes'ten 25 Ocak'taki Bulvarspor mücadelesinden bu yana 4 maçtır yararlanamayan, Kaf-Kaf'ta Sefa da Düzcespor önünde dördüncü sarı kartını gördü. Tecrübeli orta saha bu hafta Tokat Belediye Plevnespor deplasmanında forma giyemeyecek. Karşıyaka kadrosunun son iki sezondur önemli isimlerinden olan Sefa, bu sezon 22 maçta 2 gol attı.