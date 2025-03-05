Manisa FK nereye!

FOTOĞRAFLAR: CÜNEYT HASÇELİK

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, taraftarı önünde konuk ettiği Iğdır FK'ya 1-0 yenildi. 3. dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Serkan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 12. dakikada Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu son anda Alperen kontrol etti. 18. dakikada Bruno'nun şutunda üst direkten dönen top Serkan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak Alperen'in müdahalesiyle bir kez daha direkten döndü. 34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun şutunda kaleci Bahadır geçit vermedi. 43. dakikada yine Diallo'nun sert şutunu kaleci Bahadır kornere çeldi. Mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

MUAMMER EŞİTLİĞİ BOZDU

71. dakikada Manisa FK'da sağ kanattan Oğuz'un ortasında Muhammed'in diziyle yaptığı vuruş az farkla auta gitti. 74. dakikada Regattin'in ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Muammer'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Kalan dakikalarda Manisa FK aradığı golü bulamayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyahbeyazlılar bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini alarak ateş hattına adeta demir attı. Manisa temsilcisi gelecek hafta deplasmanda Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.

ŞAPÇI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, Iğdır FK karşısında ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında görev verdiği Birkan'ın yerine Yusuf'a, Toure'nin yerine Ensar'a, Ramirez'in yerine Kadir'e ve Minchev'in yerine ise Muhammed Kiprit'i ilk 11'e monte etti.