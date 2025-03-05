Merkezefendi zincir kıracak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19 maçta topladığı 23 puanla son sırada yer alan Merkezefendi, bu hafta Onvo Büyükçekmece ile pazar günü 18.00'de deplasmanda oynayacağı mücadelede zincir kırmayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet yüzü göremeyen Denizli temsilcisi, dış sahada çıktığı 9 mücadelede de galibiyet yüzü göremedi. Ege ekibi sırasıyla Karşıyaka (105-88), Galatasaray (84-78), Semt77 Yalovaspor (90-76), Darüşşafaka Lassa (88-68), Manisa Basket (80-75), Fenerbahçe Beko (91-72), Tofaş (91-80), Mersin Spor (111-108) ve Beşiktaş Fibabanka (102-77) mücadelelerinden yenilgi ile ayrıldı. Çıktığı 19 mücadeledeki 4 galibiyeti de evindeki maçlarda alan ekip, bu hafta hem dış sahadaki kötü gidişatına son vermek hem de lige tutunma adına bir adım daha atmayı istiyor. Geçen hafta Denizli'deki randevuda Galatasaray'ı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Merkezefendi'nin bu haftaki rakibi Onvo Büyükçekmece üst üste aldığı üç galibiyetle son haftalara damgasını vurdu. Merkezefendi Büyükçekmece mücadelesinin hemen ardından evinde kendisinin 1 basamak üzerinde yer alan Semt77 Yalovaspor ile çok kritik mücadeleye çıkacak.