Soma 3 haftadır puana hasret

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 4-0'lık Giresunspor galibiyeti ile kapatarak umut tazeleyen Somaspor, ikinci yarının yedi haftalık diliminde galibiyeti unuturken, son 3 maçta da puana hasret kaldı. Beyoğlu Yeni Çarşı ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından evinde Derince Belediyespor'a da tek golle boyun eğen siyah-beyazlı Manisa temsilcisi, büyük çöküş yaşadı. 26 puanla 13. sırada kalan Soma, 26. haftada 13 puanla düşme hattının içerisinde yer alan Nazillispor ile deplasmanda oynayacak.