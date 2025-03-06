Horoz’da biletler 5 TL

Amatör lige düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor'da yönetim 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki iç saha maçlarının bilet fiyatlarına büyük indirim yaptı. Tarihi dönüm noktasında olan Ege'nin köklü kulübünde bu hafta pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırıkkale FK karşılaşmasının bilet fiyatları tüm tribünler için 5 TL'ye indirildi. Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de yer aldığı 2019- 2021 döneminden eski futbolcularından Tiago Lopes'e olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince puan tablosunda dibe demir atan Denizlispor, genç futbolcularıyla son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanmıştı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Yeşil-beyazlı Denizlispor yönetimi, sosyal medya hesaplarından, "Bu kritik maçta tribünleri doldurarak takımımıza destek olalım! Hep birlikte Denizlispor'umuza güç verelim!" açıklamasını yaptı. Yeşil-siyahlı Denizli temsilcisi bu umutları daha fazla yeşertmek adına taraftarları desteğe çağırırken, tribünlerin bu çağrıya kayıtsız kalmaması bekleniyor.

DENİZLİ ALTYAPISINDA DEPREM

Denızlispor'da sular durulmuyor. Başkan Erhan Ergil'in özerk yapı olarak açıkladığı altyapı ve futbol okullarında şok gelişmeler yaşanırken, idari ve mali değişiklikler yapıldı. Altyapı yöneticileri Kenan Kandemir ve Nevzat Yılmaz'ın altyapı ile ilişikleri kesilirken, Altyapı Genel Direktörü Yaşar Güvenli ile Genel Koordinatör Şükrü Akar görevden alındı. Altyapı sorumluğuna başkan yardımcısı Hüseyin Aldı getirildi. Altyapı genel koordinatörü Behçet Arım oldu.