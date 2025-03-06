Kaf-Kaf zora soktu

Voleybolda KFC Kadınlar 1. Ligi'nin yarı final etabında dün ikinci maçlar oynandı. İlk gün İstanbul BŞB'ye 3-2 kaybederek avantaj yitiren İnfo Yatırım Karşıyaka, ikinci maçında da Gaziantep Merinos'a aynı skorla teslim oldu. İlk sete iyi başlayan taraf Karşıyaka oldu. Hücumda ve savunmada iyi performans sergileyen Kaf-Kaf Herrera, Defne ve Carcaces'in sayıları ile ilk seti 25-9 aldı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Merinos öne geçip üstünlüğünü korudu ve 25-19'luk skorla aldığı setle maça dengeyi getirdi. Üçüncü sette Karşıyaka Defne ve Herrera ile öne geçti.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Hücumda etkili olan Karşıyaka, bu seti 25-20 bitirerek maçta 2-1 öne geçti. 4. sete Ellen'in sayısı ile başlayan Merinos'a, Herrera ve Defne ile cevap veren Karşıyaka savunmada hatalar yapınca son bölümünde geriye düştüğü sette farkı eritse de 25-20 kaybetti ve maça tekrar eşitlik geldi. Final setine Selen ve İklimya ile önde başlayan Karşıyaka'ya Devrim ve Ellen cevap veren Merinos durumu 2-2 yaptı. Elde ettiği sayılarla setin sonlarında eşitlik yakalasa da Karşıyaka seti 15 - 13, maçı da 3 - 2 kaybetti. Kaf-Kaf'ın gruptan çıkma şansı rakiplerinin alacağı sonuçlara kaldı. Karşıyaka bugün son maçında 18.30'da Ankara PTT ile karşı karşıya gelecek.