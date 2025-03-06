Karşıyaka karıştı

Mali sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka'da hem futbolda hem de basketbolda yeni krizler patlak verdi. Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin istifa ederken, denetleme kurulu da görevi bıraktı. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden yabancı oyuncuların lisansları ise FIBA tarafından askıya alındı. Aralık'ta kulübün kayyuma kalmaması için göreve gelen yönetimde yeni istifaların da yolda olduğu öğrenildi.

GÜLTEKİN, TEPKİ GÖSTERİP GİTTİ

Camiadan destek bulamamalarına tepki gösteren Ayhan Gültekin istifa açıklaması yaptı. Gültekin, "Biz 24 Aralık'taki son kongrede kulüp kayyuma gitmesin diye sorumluluk alıp görevi kabul ettik. Ancak yaklaşık 3 aydır birçok sorunla boğuşarak kulübü buraya kadar yönetmemize rağmen hiç destek alamadık, telefonlarımıza, çağrılarımıza dönen olmadı. Yalnız Nazım Torbaoğlu sağ olsun futbol takımımıza Tokat deplasmanı için destek verdi. 25 kişilik toplama yöntemde yalnız 5 kişi elimizi taşın altına koyup gemiyi yürütmeye çalıştık" dedi.

POTADA DA SORUN ÇOK BÜYÜK

Basketbol Süper Ligi'nde 53 yıldır mücadele edip Karşıyaka'da güçlükle transfer edilen iki yabancı oyuncunun lisansları iptal oldu. Transfer yasağını iki kez açarak önce Gallinat, ardından Hollins'i alan Kaf-Kaf geçen hafta yeniden transfer yasağıyla karşılaşırken, FIBA tarafından bu iki oyuncunun lisansları da askıya alındı. Karşıyaka'nın lisansları aktif duruma getirmesi için 80-100 bin Dolar arasında bir ödeme yapması, transfer yasağını kaldırması için de ayrıca 100 bin Dolar bulması şart.