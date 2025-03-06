Süper Lig’e Buca imzası

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor 1928, Türk futbolunun bacasız futbolcu fabrikası olma bayrağını Altınordu'dan almışa benziyor. Sarı-lacivertliler, son yıllarda Süper Lig'e ihraç ettiği oyuncularla altyapısının ne kadar sağlıklı işlediğini gösteriyor. Özellikle Bucaspor 1928 altyapısından çıkan Oğuz Aydın'ın bu sezon Fenerbahçe'deki müthiş performansı ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'na seçilmesi sonrası Fırtına'nın oyuncu ihracatındaki başarısı yeniden gündem oldu. 2021- 22 sezonunda 350 bin Euro'ya Alanyaspor'a transfer olan Oğuz, sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutarken, Buca sonraki satıştan pay maddesiyle 1 milyon 80 bin Euro'luk gelir elde etmişti.

EFE 8 MİLYON TL KAZANDIRDI

2022-23 sezonunda Buca'da top koşturan Ahmet Aslan ise 2023- 24 sezonunda Bodrum FK'ya transfer olarak takımıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamış ve bu sezon takımının vazgeçilmezi olmuştu. Sezon başında genç forvet Arda Usluoğlu, Alanyaspor'un yolunu tutarken, Fırtına devre arasında da 20 yaşındaki kalecisi Efe Doğan'ı Çaykur Rizespor'a 8 milyon TL bonservis bedeli karşılığında sattı.