Altay’a iyi haber

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda kümede kalma yarışındaki rakibi Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yenerek umut tazeleyen Altay'da Onur Efe'den iyi haber geldi. Hafta sonu oynanan maçta ufak bir sakatlık yaşayan sağ kanat Onur Efe'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Müsabakanın son bölümünde ikili mücadele sırasında başına darbe alıp oyundan kendi isteğiyle çıkan genç futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak 1461 Trabzon randevusunda görev yapabileceği bildirildi.

MEHMET RİSKE EDİLMEYECEK

Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan sol kanat Mehmet Gündüz'ün ise riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Karaköprü deplasmanında profesyonel kariyerinin ilk golünü atarak takımına galibiyeti getiren stoper Kuban, sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak.