Fethiye’de Dinçel destek istedi

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, pazar günü Altınordu ile iç sahada oynayacakları maç öncesinde taraftarlardan destek istedi. İlçe Stadyumu'ndaki betonarme tribünün deprem raporunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle kapalı olmasının takımın taraftar desteğinden mahrum kalmasına neden olduğunu söyleyen Dinçel, "Sezon başından beri tribünlerin tamamının sahaya daha güçlü bir etki ettiği ortadaydı. Ancak şartlar ne olursa olsun taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Altınordu'yu taraftarlarımızla birlikte yenerek coşku yaşamak istiyoruz" dedi.