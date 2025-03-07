Galatasaray’da iki ismin bileti kesildi

Galatasaray yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Aslan'ın devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ve beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ve Dries Mertens ile yollarını ayıracağı ifade edildi. Kasımpaşa maçında yaptığı penaltıyla eleştirilerin hedefi olan genç stoper, yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Geçtiğimiz sezon G.Saray'ın ısrarı üzerine bir yıl daha sahalarda kalmaya karar veren yıldız oyuncu Mertens'in ise son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü göze çarparken, sezon sonunda kontratı bitecek olan Belçikalı oyuncuyla vedalaşılabilir.

Dries Mertens

BAŞKAN ÖZBEK EL KOYDU

Öte yandan üst üste 4 maçtır kazanamayan Aslan'da başkan Dursun Özbek duruma el koydu. Özbek önceki gün tesislere moral ziyareti yaptı. Takımın dün Kemerburgaz'da yaptığı son çalışmayı da izleyen Özbek, Alanya'ya takımla birlikte gidecek. Sezon sonuna kadar artık Kemerburgaz tesislerine adeta kamp kuracak.