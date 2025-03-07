Gedson’da mutlu son

Fernandes'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Portekizli futbolcunun maaşında da düzenlemeye gideceği ve Gedson'un 1.7 milyon Euro'luk maaşını da yükselteceği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, göreve gelmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için görüşmelere başlamıştı. Ara transfer döneminde Spartak Moskova'nın talip olduğu Gedson'a Milan'ın ilgisi sürerken, yaz döneminde de Zenit kapıyı çalmıştı.

37 MAÇTA GÖREV YAPTI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in olası satışında ise 25-30 milyon Euro bandında gelir bekliyor. Bunun yanı sıra siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun yüzde 50'lik bonservisini de Benfica'dan almak için ilerleyen günlerde girişimlerine başlayacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 resmi maçta 8 gol ve 2 asistle oynuyor.