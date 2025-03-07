Haydi Bodrum

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla düşme potasından kurtulan Bodrum Futbol Kulübü, bugün Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Portekizli yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde son 4 karşılaşmada gol yemeden 8 puan toplayıp 15 hafta sonra tehlike bölgesinden sıyrılan yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa önüne çıkışını sürdürme hedefiyle çıkacak. Sakatlığı bulunan Taylan, Gökhan, Ahmet ve Christophe Herelle'nin durumları ise maç sabahı netlik kazanacak. Yeşil-beyazlılarda santrfor Celal Dumanlı'nın ise kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.

CELUTSKA MAÇTA CEZALI

Savunma oyuncusu Ondrej Celustka ise Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle bugün cezalı duruma düştü. Bodrum FK ligde haftaya 24 puan ve averajla 15'inci sırada başladı. Geçen hafta namağlup lider Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa ise 32 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.