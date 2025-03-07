KSK’de sular durulmuyor

Mali sorunları nedeniyle krizlerin bir türlü bitmediği Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve denetleme kurulunun görevi bırakmasının ardından yönetimden istifalar peş peşe geliyor. Son olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için tekrar İlker Ergüllü başkanlığında toplama yönetim oluşturan Kaf-Kaf'ta bu yönetim de dağılma aşamasına geldi.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Daha önce Onur Keleş ve Doğan Kesimler'in istifa ettiği mevcut yönetimde önceki gün camiadan mali destek bulamamalarına tepki gösteren Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin istifa etti. Gültekin'in ardından futbol şube yönetimi, 6 kişilik denetleme kurulu ve sicil kurulundan Dilek Löker istifalarını verdi. Yönetimden Aydın Çip, Osman Dal, Cüneyt Başak ve Kemal Turan'ın istifa kararı aldığı öğrenildi. Üye sayısı çok azalan Karşıyaka yönetiminde daha önce geçen ay istifadan dönen, mali yük omuzlarına kalan Başkan İlker Ergüllü'nün de karar aşamasında olduğu belirtildi.

GALATASARAY KARŞISINDA YOKLAR

Karşıyaka'nın basketbol takımında 6 yabancı oyuncusu ve takım kaptanı maaş krizleriyle ayrıldıktan sonra iki kez transfer yasağını güçlükle açıp kadrosuna kattığı yabancılar Gallinat ve Hollins'in lisansları borçlar yüzünden FIBA tarafından askıya alınırken, iki önemli ismin bu hafta Galatasaray deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti.