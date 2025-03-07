Sol taraf İsmail’e emanet

Brezilyalı futbolcunun sakatlığıyla Göztepe'nin elinde sol bek olarak İsmail Köybaşı kalırken, taraftarlar sosyal medyada ara transferde yeterli takviye yapılmamasına ve sık yaşanan çapraz bağı sakatlıklarına isyan etti. Hafta sonu oynanacak Sivasspor karşılaşmasında İsmail'in ilk 11'de başlayacağı ifade edilirken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sıkıntılı süreci aşmak için çalışmalar yaptığı belirtildi. Uzun süredir mevkisi olmayan forvet bölgesinde oynayan Japon futbolcu Kuryu Matsuki'nin kanat bölgesinde de oynayabildiği ve Stoilov'un değerlendirmelerin ardından kararını vereceği belirtildi.