Trabzonspor’un en kötü dönemi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, bu sezon istediği sonuçları alamıyor. Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 8'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet yaşayarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, 24. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu periyodu 2019-20 sezonunda 51 puanla, şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 57 puanla ilk sırada geçmişti. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda 38 puanla 5, 2017-18 sezonunda 36 puanla 7, 2018-19 sezonunda 37 puanla 4, 2020-21 sezonunda 45 puanla 4, 2022-23 sezonunda 41 puanla 5, 2023-24 sezonunda 37 puanla 4, bu sezon da 32 puanla 9. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-16 sezonunda 27 puanla 14. sırada yer alarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 33 resmi müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.