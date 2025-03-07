Uşakspor ligde kendini aşacak

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Uşakspor pazar günü Fatsa Bld deplasmanında sahaya kendini aşmak için çıkacak. Bu sezon üst üste en fazla üç kez kazanan kırmızı- siyahlılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek en uzun galibiyet serisine imza atmanın hesaplarını yapıyor. Aşigolar son olarak Nevşehir Bld, Adıyaman FK ve Türk Metal 1963'ü yenmişti. Ligde 34 puanla 6. sırada yer alan Aşigo, kendisini aynı puanla takip eden Fatsa Belediye ile de kader maçına çıkacak. Kırmızısiyahlılar hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de rakibiyle arasındaki puan farkını açarak rahat bir nefes almak istiyor.