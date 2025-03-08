Üçüncü Lig 4. Grup'ta ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle ateş hattından kurtulamayan Denizlispor'da başkan Erhan Ergil'den sonra futbolcular da isyan etti. Aylık asgari ücret karşılığında forma giymelerine rağmen kulüpten ödemelerini düzenli alamadıklarını iddia eden yeşilsiyahlı futbolcular, dün kulüp binasında bir basın toplantısı yaparak kentin ileri gelenlerinden destek istedi. "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyen oyuncular, Denizli'yi yönetenler, halk ve ileri gelenlerinin dikkatini çekmek için yarın Kırıkkale ile oynayacakları iç saha maçında protesto kararı aldıklarını açıkladı.

Yeşil-siyahlı futbolcular adına konuşan kaptan Gökhan Süzen, mali krize dikkat çekmek için Kırıkkale maçında santradan sonra 2-3 dakika hareketsiz kalacaklarını ve 90 dakikanın ardından formalarını sahaya bırakacaklarını açıkladı. Süzen, "Kulüpten Erciyes galibiyeti, Tepecik ve K.Maraş beraberliğinin prim hak edişi olan toplam 55 bin lirayı alamadık. Cebimizde harçlık yok. Anne-babalarımızdan para istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız yazın iş bulma telaşına düştü. Yönetim çare bulamıyorsa bıraksın, başkaları gelsin. Başımızda yönetim de olmasa sonuna kadar direneceğiz Maddi-manevi destek bekliyoruz" dedi.