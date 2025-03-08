Bodrum FK doludizgin

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 5 maça, puanını ise 27'ye yükseltti. 14'te Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'tan döndü. Gianniotis, dönen topu tamamlamak isteyen Puscas'a da izin vermedi. 45'te Brekalo'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sousa'dan oyun alanına döndü. 45+3'te ceza sahasında Okita topu Fredy'e aktardı. Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı. Maçta ilk yarı golsüz tamamlandı.

SAHNEYE 73'TE FREDY ÇIKTI

73'te Ege'nin pasında topla buluşan Fredy, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutla takımını öne geçirdi: 1-0. 90+2'de Bardhi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferi, Gianniotis'i geçemedi. Bodrum FK evinde Kasımpaşa'yı yenerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.