Fileye İzmir damgası

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

İzmir'in köklü kulüpleri Papara Göztepe ve İnfo Yatırım Karşıyaka, Sultanlar Ligi'nin kapısına dayandı. KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren İzmir ekipleri Play-Off yarı final maçlarında da aynı başarıyı gösterdi. 1. Grup'ta sırasıyla Bozüyük Belediye'yi 3-1, Bolu Belediye'yi 3-0 ve İlbank'ı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, namağlup lider olarak adını final etabına yazdırmayı başardı. 2. Grup'ta yer alan yeşil-kırmızılılar ise ilk iki maçında İstanbul BŞB ve Merinos Voleybol'a 3-2 yenilirken, son karşılaşmasında PTT'yi 3-0 mağlup ederek ikinci sıradan final etabı vizesini aldı. 13-14-15 Mart tarihlerinde yine Alanya'da düzenlenecek final etabında ilk iki sıraya alacak takımlar adını Sultanlar Ligi'ne yazdıracak.

FİNAL ETABININ AÇILIŞI DERBİ İLE OLACAK

İki İzmir kulübü ezeli rekabeti yıllar sonra yine Sultanlar Ligi'nde yaşamak için parkeye çıkacak. Final etabının ilk maçı İzmir derbisine sahne olacak. 13 Mart'ta saat 15.00'te Göztepe ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. İkinci gün yeşil-kırmızılılar, 15.00'te İstanbul BŞB ile sarı-kırmızılılar ise 17.30'da İlbank ile kapışacak. Son gün ise Kaf-Kaf, saat 14.00'te İlbank ile Göz-Göz ise saat 16.30'da İstanbul BŞB'yle oynayacak. Son 6 sezonda 4'üncü kez Play-Off mücadelesi veren Göz-Göz, hedefe ulaşarak 2005'te veda ettiği Sultanlar Ligi'ne dönmek istiyor. Üç yıl aranın ardından Play-Off oynamaya hak kazanan Kaf-Kaf ise yıllar sonra yeniden en üst seviyede mücadele etmek istiyor.