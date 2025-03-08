Manisa FK çıkış peşinde

Birinci Lig'de son 6 maçın 5'ini kaybedince düşme hattında kalan Manisa Futbol Kulübü bugün Esenler Erokspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hafta içinde aldığı Iğdır FK yenilgisinin ardından istifa eden Hakan Şapçı'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Taner Taşkın bugün ilk sınavına çıkacak. İstanbul Esenler Erokspor Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Son maçta önemli rakiplerinden Iğdır FK'ya hafta içinde evinde tek golle yenilen Manisa FK ligde kurtuluş hattının 2 puan gerisinde 33 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Esenler Erok da 37 puanla 15'inci basamakta alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Siyahbeyazlı ekipte kritik sınav öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Manisa Futbol Kulübü'nde Oktay, Bartu, Diallo, Hodzic ve Dani Ramirez 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.