  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Menemen seri istiyor

Menemen seri istiyor

İkinci Lig’de son 4 maçında yenilmeyen İzmir ekibi bugün saat 14.30’da Arnavutköy Belediye’yi ağırlıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen seri istiyor

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü bugün Arnavutköy Belediyesi'ni ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde son oynadığı 4 maçta iki galibiyet, iki de beraberlik alan sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı planlıyor. Grupta 45 puanla Play-Off hattında 4. sıradaki yerini koruyan İzmir temsilcisi son maçta 68 Aksarayspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. İstanbul ekibinin ise 34 puanı bulunuyor. Sarılacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Emir Terzi ve Onur Akdeniz bugün görev almaları halinde 3'er sarı kartla sahaya çıkacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA