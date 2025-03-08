Menemen seri istiyor

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü bugün Arnavutköy Belediyesi'ni ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde son oynadığı 4 maçta iki galibiyet, iki de beraberlik alan sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı planlıyor. Grupta 45 puanla Play-Off hattında 4. sıradaki yerini koruyan İzmir temsilcisi son maçta 68 Aksarayspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. İstanbul ekibinin ise 34 puanı bulunuyor. Sarılacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Emir Terzi ve Onur Akdeniz bugün görev almaları halinde 3'er sarı kartla sahaya çıkacak.