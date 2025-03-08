UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe umut tüketti. Sarı-lacivertlilerin İskoçya'da oynanacak rövanş maçını en az 3 farkla kazanması gerekecek. Ligde Galatasaray ile arasındaki puan farkını dörde indiren, kupada da çeyrek finale kalan İstanbul ekibinde taraftarlar üç kupada birden şampiyonluğa inanmaya başlamıştı. Alınan sonuç hayal kırıklığına uğrattı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Özellikle Rangers gibi hızlı oyunculara sahip bir takım karşısında çift forvetle çıkan Portekizli teknik adamın takımı Fred'in de yokluğunda orta alanda rakibine büyük boşluklar verdi. Taraftarlar maç sonu sosyal medya üzerinden Portekizli teknik adam ve futbolculara tepki gösterdi. Taraftarların en çok içerideki maçta 2'si sayılmamasına rağmen kalelerinde 5 gol görmesi olarak dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın rövanş maçında da aynı formasyonla çıkması beklenirken, orta alanda bu kez cezası biten Fred'i Ambarabat yerine monte etmesi bekleniyor.

FLAŞ CENK GELİŞMESİ

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun sürpriz bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Japonya'dan Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Avrupa basınında yer alan habere göre, Japon ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi. Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 1 asistle oynadı. Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.