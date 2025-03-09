Göz-Göz finale odaklandı

KFC Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan, Play-Off yarı-final grubunu da namağlup geçerek 13-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak final etabına odaklanan Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın, Sultanlar Ligi'ne yükseleceğine inancı tam. Başantrenör Ataman Güneyligil, kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarı final etabındaki 3 maçımızı da kazandık. Sahadaki mücadeleden dolayı bütün sporcuları teşekkür ediyorum. Sadece final grubunu garantilediğimiz için görece rahat çıktığımız 3. karşılaşmanın belli dönemlerinden memnun değilim. Play-Off final grubunda çok daha ciddi oynamalıyız. Sezon başından beri sarfettiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz" dedi. Sarı-kırmızılılar, final etabının ilk maçında 133 Mart Perşembe günü saat 15.00'te ezeli rakibi Karşıyaka ile karşılaşacak. Göz- Göz, normal sezonda iki maçta da yendiği rakibini bir kez daha yenerek final etabına iyi başlamak istiyor.